El juego de cartas de estrategia por turnos Ash of Gods: The Way se lanza el 27 de abril en Steam

El juego de cartas de estrategia por turnos Ash of Gods: The Way se lanzará el próximo 27 de abril. Para celebrarlo, AurumDust acaba de publicar un nuevo tráiler cinemático que muestra el intrigante mundo medieval de Terminus, en el que los jugadores deberán jugarse la vida para proteger su país de las fuerzas invasoras. Junto con el anuncio de la fecha de lanzamiento, AurumDust acaba de publicar el prólogo en Steam para que todo el mundo pueda probarlo gratis. Ash of Gods: The Way saldrá a la venta el 27 de abril. Los jugadores deberán ponerse en la piel de un joven llamado Finn, que perdió su hogar y su familia a manos de soldados enemigos del país vecino de Frisia. Ahora, muchos años después, debe proteger su país natal de ese mismo enemigo.

Como Finn, construye mazos de guerreros, armas y hechicería para ganar batallas tácticas y artesanales con reglas siempre cambiantes y avanzar en la historia. Escucha a amigos y enemigos, y toma decisiones que cambiarán el destino del mundo en esta combinación de juego de cartas coleccionables, conversaciones estilo RPG y batallas tácticas por turnos. Hay muchos caminos... ¡pero sólo uno puede ser el tuyo! Los jugadores deben derrotar a sus enemigos en batallas por turnos que tienen lugar en una gran variedad de campos de batalla, utilizando personajes y equipo extraídos de sus mazos de cartas personalizados. Cada combate tiene sus propias reglas y objetivos, así como un terreno en constante cambio. Ampliando sus opciones tácticas y preparando sus fuerzas con los personajes, hechizos y objetos adecuados, los jugadores deben vencer a todos sus enemigos a medida que ganan cartas y avanzan en la historia. Los jugadores no tendrán que esperar hasta abril para probar el juego: ¡el Prólogo ya está disponible gratis en Steam! En el Prólogo, los jugadores pueden probar el juego jugando al capítulo inicial de Ash of Gods: The Way. Construye y mejora mazos ganadores de personajes, equipo y hechizos, y úsalos para enfrentarte a una serie de desafíos cuidadosamente elaborados. En el juego completo, los jugadores pueden elegir cartas de cuatro facciones diferentes y podrán comprar nuevas cartas para añadir a sus mazos. Los jugadores podrán jugar al Prólogo sólo durante un tiempo limitado, así que asegúrate de descargarlo y jugarlo antes de que vuelva a desconectarse a tiempo para el lanzamiento del juego.