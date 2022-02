El juego de cartas de The Witcher, Gwent, tendrá un nuevo título independiente este mismo año

Lo hemos visto en The Witcher 3: Wild Hunt, donde es uno de los minijuegos más adictivos de la generación. Luego tuvo su propio juego, Gwent: The Witcher Card Game, que se lanzó en 2016. Y finalmente, otro juego de cartas estilo Gwent fue lanzado en 2018, estamos hablando de Thronebreaker: The Witcher Tales, una experiencia para un solo jugador que recibió el aplauso de la crítica.

Ahora, CD Projekt Red ha decidido que es el momento de darle una nueva vuelta de tuerca al famoso Gwent. Con Gwent: The Witcher Card Game todavía vivito y coleando, recibiendo actualizaciones gratuitas de contenido y con su comunidad de jugadores llenando los servidores, este nuevo juego estará completamente enfocado a la experiencia para un solo jugador.