El juego de supervivencia Retreat to Enen anuncia fecha de estreno en PC y su llegada a consolas; demo disponible en Steam

Primero que nada, desde el día de ayer, ya puede descargarse una demo jugable de Retreat to Enen , desde su página de Steam . La demo permitirá jugar con completa libertad y comprender las mecánicas del juego, así como explorar la Isla de Enen y dar un primer vistazo de lo que tendrá para ofrecer una vez que el juego haya sido estrenado. Y hablando del estreno, también hay noticias.

Hace un par de semanas, hablábamos de Retreat to Enen , un juego de supervivencia en el que estaremos varados en la preciosa Isla de Enen, cuyos verdes paisajes y aguas cristalinas serán protagonistas de nuestra historia y cómo sobreviviremos a ella. Head West , desarrolladora del juego, ha compartido emocionantes noticias para todos aquellos que están esperando este título.

El equipo desarrollador y la editora, Freedom Games, han compartido con mucha emoción que el estreno de juego en PC, tanto a través de la tienda de Steam como en la Epic Games Store, se llevará a cabo el día 5 de agosto de este año. Y no solamente eso, sino que además, se anunció que Retreat to Enen llegará a las plataformas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S en 2023.

Adicionalmente, la demo del juego ya se encuentra disponible en Steam, y puedes descargarla gratis a través de este enlace. Y sí, ya la hemos probado.

Retreat to Enen: primeras impresiones

Como juego de supervivencia que es, al principio creíamos que nos encontraríamos con otro Ark u otro The Forest, pero no. En absoluto. Este título cumple con su premisa principal, que es entregar un ambiente relajador en un mundo paradisiaco, que invita a la meditación. Y es que en la Isla de Enen, no hay amenaza alguna que pueda acabar con nuestro personaje, más allá de las necesidades humanas o la inclemencia del clima.