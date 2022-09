El juego de supervivencia y conducción Pacific Drive apunta su estreno para el próximo año en PS5 y PC

Ironwood Studio presentó el día de ayer, durante el State of Play , su primer juego, que lleva por nombre Pacific Drive . Hoy, han compartido más detalles acerca de su jugabilidad y sus características más importantes e interesantes. Así, Pacific Drive se presenta como un juego de conducción postapocalíptico, en el que deberemos huir con el acelerador a fondo para intentar sobrevivir de los desastres naturales.

Este título en primera persona presenta un único compañero: el vehículo. Además de poder personalizarlo, a medida que pasemos más tiempo en carretera, el carro irá desarrollando sus propias peculiaridades y personalidad, aunque no se especifica si contará con una IA o es más una forma metafórica de hablar sobre “las mañas” del vehículo.

La banda sonora del juego correrá a cargo del compositor Wilbert Roget II, que tuvo a su cargo la música de los juegos Star Wars: The Old Republic, Call of Duty: WWII, Destiny 2: Forsaken, Mortal Kombat 11 y otros títulos. Adicionalmente, el juego también presentará música de bandas locales de la zona del noroeste del Pacífico.

Pacific Drive aguarda su estreno para algún punto del próximo año, y será un título exclusivo para las plataformas de PlayStation 5 y PC.