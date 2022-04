El remake del clásico The House of the Dead estará llegando a PlayStation 4, Xbox One y PC la próxima semana

Piensa en los juegos que había (o todavía hay) en las máquinas de arcade de los negocios dedicados a ello en los centros comerciales, aquellos en los que hay pistolas de plástico y debemos disparar a los enemigos en pantalla. Seguramente recuerdas que había un juego de zombis y monstruos, uno muy clásico y viejo, salido directamente de la fábrica de SEGA. Estamos hablando de The House of the Dead. Este juego, que fue lanzado originalmente en exclusiva para las máquinas de arcade en el año de 1998, y que tuvo cuatro secuelas, ha sido traído a la vida nuevamente a través de un remake para consolas actuales, por lo que ya no será necesario al viaje hacia el centro comercial para jugar en las máquinas de arcade, pues se acaba de anunciar que el título estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Este remake ya había sido estrenado en Nintendo Switch el pasado 7 de abril, donde logró críticas bastante mixtas, pues el agregador de reseñas Metacritic lo puntúa con un 56, basado en 28 reseñas de la crítica especializada, mientras que por el lado de la puntuación del público, el juego cuenta con un 7.7, basado en la puntuación de 47 personas, cuya crítica es “generalmente favorable”. Claro que este remake cuenta con un nuevo y mejorado sistema de juego, adaptado para poder ser jugado con los controles de las consolas, ya que no podremos usar las pistolas de plástico para disparar, que siendo honestos, era parte del encanto original del juego. The House of the Dead: Remake también contará con gráficos mejorados con respecto a los de su versión original.