Elden Ring alcanza ventas impresionantes: lleva 20 millones de unidades vendidas en apenas un año

Muy bien acogido por los jugadores y aclamado por la crítica, el título recibió varios premios a lo largo del año, incluido el de “Juego del Año” de The Game Awards 2022. Tanto Bandai Namco Entertainment Inc. como FromSoftware están muy agradecidos a todos y cada uno de los jugadores que se adentran en este mundo.

Con Elden Ring, FromSoftware, Inc. da vida a su característico universo cuidadosamente creado y a las historias imaginadas por Hidetaka Miyazaki, creador de la influyente serie de videojuegos Dark Souls y George R.R. Martin, autor de la serie de fantasía superventas de The New York Times, “Canción de Hielo y Fuego”.