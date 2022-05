Electronic Arts lanza tráiler de la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, llamada Star Wars Jedi: Survivor; para 2023

Mientras tanto, Aspyr reveló que el clásico título del 2004 Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, en su versión remasterizada, llegará a Nintendo Switch el próximo 8 de junio, y tendrá un precio de $14.99, o también podrá ser comprado en un paquete que incluye también el primer juego, Star Wars: Knights of the Old Republic, por un precio de $29.99.