Entrevista con Nain Jr.: prodigio catracho de los juegos de lucha y actual referente del género en el país

Por lo general siempre he usado a Ryu (el personaje principal desde las primeras entregas), pero esta vez decidí irme por Luke. El nuevo protagonista, me agrada porque siento que representa una nueva era, un comienzo distinto, un objetivo por cumplir.

Todo inició cuando era apenas un niño. Mi padre me contaba historias de como en sus tiempos de juventud, durante la era de Street Fighter 2 , él era de los mejores. A raíz de eso, él consiguió el Street Fighter Alpha 1 para la primer PlayStation (mi primer juego). Desde entonces he tenido un apego a los juegos de pelea.

¿Cuál ha sido tu experiencia en competencias de juegos de lucha antes de tu participación en Latam Fist?

He tenido la oportunidad de competir en muchos torneos a nivel nacional e internacional. Comencé en Street Fighter 5, ganando gran mayoría de los torneos a nivel nacional, tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica para un torneo de Capcom Pro Tour, competir en torneos online para clasificar a Capcom Cup. Con la salida de Street Fighter 6 ya he tenido la oportunidad de competir en varios torneos locales y online. Actualmente me meto a 3 o 4 torneos por semana.

Quedaste en cuarto lugar en el torneo Latam Fist. ¿Cómo te sentiste acerca de tu desempeño en ese evento?

A pesar de no haber obtenido la victoria del primer lugar, me siento entusiasmado por el desempeño que tuve, ya que hasta el día de hoy me mantengo como el jugador más destacado del país en Street Fighter 6, y a la vez una gran oportunidad para hacer una carrera en los esports

¿Qué te motivó a competir en Latam Fist y cómo te preparaste para el torneo?

Me agrada la idea de que finalmente se puede poner a Honduras en el mapa de los esports, ya que no hay muchos jugadores reconocidos dentro del país, y LATAM Fist me da esa oportunidad. A la vez, el chance de poder competir en Capcom Cup. Siempre tiendo a identificar qué personajes me dan problemas, qué me está dando problemas y asegurarme de practicar hasta que me salga de manera natural. Así como cualquier habilidad. El aspecto mental es importante dominarlo ya que la práctica se puede ir por un ataque de nervios, por esa razón paso compitiendo en varios torneos.

¿Qué aspectos específicos de tu juego crees que te ayudaron a llegar tan lejos en el torneo?

Considero de que el hecho de poder detener todos los saltos de mis oponentes es una gran ventaja que me ayuda en batallas, y por otro lado tengo mis reacciones. Me he visto en situaciones en las que he estado a punto de perder y he logrado a reaccionar a ataques en el último momento y llevarme la victoria.