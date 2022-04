Equipo catracho, D1 Gaming, hace historia en torneo de Call of Duty, al ser el primer equipo latino en llegar tan lejos

Cada torneo conlleva un gran sacrificio por parte de sus participantes. Independientemente de lo que se trate. Fútbol, béisbol, ajedrez, esports. Es por eso que para lograr un desempeño excepcional en un torneo, se necesitan varios factores más que solo práctica y concentración, se necesita garra y corazón, y ha quedado comprobado con la actuación de D1 Gaming en el Call of Duty Major II Tournament.

D1 Gaming fue el único ―por mérito propio― equipo latinoamericano en asistir al torneo, que se llevó a cabo en Mineápolis, Minnesota. En el Call of Duty Major II Tournament participan los 96 mejores equipos de Call of Duty, y es la segunda competición de mayor prestigio, cuando hablamos de Call of Duty, por lo que solo el hecho de participar, ya constituye una hazaña por sí mismo.