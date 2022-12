¿Estás jugando correctamente? Te compartimos cinco consejos para evitar molestias y dolores al jugar

A nadie le gusta interrumpir sus partidas, pero considera que tu visión necesita descansar, sobre todo si estás exponiéndola a luces parpadeantes u otro tipo de efectos visuales, dependiendo del juego que estés jugando. Por cada hora de juego que realices, descansa tus ojos 15 minutos. Una hora de juego, 15 minutos de descanso, otra hora de juego, otros 15 minutos de descanso. Y ojo, descanso de la vista, no es que vas a ponerte a ver YouTube en tu celular estos 15 minutos; simplemente cierra los ojos y relájate. Lo creas o no, esta pequeña pausa evitará migrañas, mareos o dolor en los ojos.

Primero que nada, vas a ensuciar el control. Segundo, esto aplica, sobre todo, a los tres tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Resulta, que ya existen varios estudios que relacionan el comer frente a la computadora o el televisor con el aumento de peso, y esto está relacionado con la memoria alimenticia y las distracciones. En resumidas cuentas, comer al jugar nos hace comer de más. Comer con distracciones, como viendo televisión o jugando videojuegos, hará que nuestra memoria alimenticia no funcione correctamente, haciendo creer a nuestro estómago que no hemos comido lo suficiente, aunque sí lo hayamos hecho (con grandes pausas debido a distracciones), y sentiremos hambre imaginaria.

Tras una dura jornada laboral o de la universidad, nuestra mente solo piensa en una cosa: llegar a casa y relajarse con unas partidas de Call of Duty. Sin embargo, si estamos muy fatigados, lo más recomendable es descansar y vivir un día más para seguir jugando. Jugar cansado no solo hará que no disfrutemos del juego en cuestión, y que nuestro desempeño en él no sea bueno, sino que además estimulará la actividad cerebral, haciendo que, cuando hayamos tenido suficiente, no podamos conciliar el sueño. Cansancio mental, fatiga, lo mejor es descansar y jugar una vez que hayamos recargado baterías. La consola no se va a ir a ningún lado.