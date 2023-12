Estudio de ‘The Day Before’ cierra cuatro días después del estreno; jugadores los acusan de estafadores

Cuando el estudio confirmó que tendrían un Acceso Temprano en Steam el 7 de diciembre, los jugadores se mantuvieron expectantes, pues antes de eso estaba en duda la propia existencia del juego. Cuando el día llegó, The Day Before fue un desastre, con servidores terribles, pésimo rendimiento y un mundo completamente vacío. Todo lo opuesto a lo prometido.

Todo un drama con The Day Before , juego desarrollado por Fntastic , que se suponía que sería un multijugador de supervivencia en un mundo abierto apocalíptico con zombis. El estudio desarrollador prometió muchas cosas y no cumplió ninguna. Los tráileres engañosos del juego y sus múltiples retrasos levantaron sospechas desde el primer día.

“Por desgracia, The Day Before ha fracasado financieramente y carecemos de fondos para continuar. Todos los ingresos recibidos se están utilizando para saldar deudas con nuestros socios. Invertimos todos nuestros esfuerzos, recursos y horas de trabajo en el desarrollo de The Day Before, que fue nuestro primer gran juego. Teníamos muchas ganas de lanzar nuevos parches para revelar todo el potencial del juego, pero, por desgracia, no tenemos fondos para continuar el trabajo”, comienza diciendo el comunicado del estudio.

“Por el momento, se desconoce el futuro de The Day Before y Propnight, pero los servidores seguirán operativos. Pedimos disculpas si no hemos cumplido sus expectativas. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero, por desgracia, calculamos mal nuestras capacidades. Crear juegos es un esfuerzo increíblemente desafiante”, finalizan.

Las redes sociales se han llenado de jugadores demostrando su descontento y señalando lo obvio que resultaba que el juego era una estafa desde el principio, y lo sospechoso que resulta que un estudio cierre a tan solo cuatro días de un estreno desastroso. Afortunadamente, Steam se ha mostrado flexible con la situación, ofreciendo reembolsos a los compradores aún si lo jugaron (o intentaron jugar) más de dos horas, que es el máximo de tiempo que se puede jugar antes de pedir reembolso. Estará por verse si alguien se anima a presentar una demanda colectiva contra Fntastic.