Fallece el actor Ray Liotta, protagonista de GTA: Vice City y cientos de películas como Goodfellas y El campo de los sueños

Rockstar Games se pronunció ante el fallecimiento del actor, recordándolo como el auténtico gangster que era. Y no es para menos, pues GTA: Vice City ha sido uno de los juegos de la saga con la calificación general más alta otorgada por la crítica, además de un tremendo éxito de ventas, llegando a vender medio millón de copias antes de alcanzar sus primeras 24 horas en el mercado. Además, Liotta ganó el premio a la Mejor interpretación en los Spike Video Game Awards.

Y ahí no acaba la trayectoria de Liotta en los videojuegos, ya que también tuvo un pequeño papel en Call of Duty: Black Ops II, de 2013, donde interpretó al sicario mafioso Billy Handsome, un personaje que aparecía en el mapa Mob of the Dead, del modo zombis.

Sin duda Ray Liotta deja un gran legado para los amantes de los dramas criminales, y de otros géneros de películas. ¡Él sí que fue un auténtico gangster!