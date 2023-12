Fallece Kamar de los Reyes, a los 56 años, actor que interpretó a Menéndez en Call of Duty: Black Ops II

A finales de los años 80, Kamar de los Reyes emprendió un viaje hacia Las Vegas para perseguir su sueño de convertirse en actor. Su determinación y talento pronto lo catapultaron a la fama, ganándose el reconocimiento del público y la crítica. Sin embargo, será recordado principalmente por sus destacadas interpretaciones en la telenovela One Life to Live .

Además de su éxito en la televisión, de los Reyes dejó una marca indeleble en el mundo de los videojuegos. Su interpretación del villano Raúl Menéndez en el legendario Call of Duty: Black Ops II lo consagró como un actor versátil y talentoso. Raúl Menéndez se convirtió en un personaje icónico gracias a la profundidad y humanidad que de los Reyes aportó a su interpretación.

La saga Call of Duty volvió a recibir el toque magistral de de los Reyes cuando retomó su papel en el multijugador de Call of Duty: Vanguard y en Call of Duty: Warzone, demostrando su compromiso con los proyectos que le apasionaban y su conexión duradera con los fans del videojuego.

La noticia del fallecimiento de Kamar de los Reyes fue confirmada por su esposa, Sherri Saum, quien compartió la triste noticia con Variety. A lo largo de los años, De los Reyes inspiró a muchos con su valentía y dedicación, incluso mientras enfrentaba los desafíos de la enfermedad. Su partida deja un vacío irremplazable en la industria del entretenimiento y en los corazones de quienes lo admiraban.