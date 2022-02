Fallece Pedro D’Aguillón Jr., actor de voz en latino de Deadman, el coronel Loomis, Kha’zix y muchas series y películas

Estamos atravesando una época oscura para el doblaje, como bien lo señaló el actor Lalo Garza a través de Twitter, pues todavía no nos recuperábamos del fallecimiento de la actriz de doblaje Mónica Villaseñor cuando llegó la noticia de la partida de Pedro D’Aguillón Jr. Ambos grandes actores, con una trayectoria llena de variados personajes de películas, series, animes y videojuegos.

Su voz resonará por siempre en la Grieta del Invocador, Pedro D’Aguillón Jr. fue la voz del campeón Kha’zix, de League of Legends . Muchos otros juegos poseen su voz entre los diálogos adicionales. Pero donde realmente destacó fue en las películas, series y animes, donde su voz acompañó a entrañables personajes. Fue la voz habitual para Latinoamérica de los actores Stanley Tucci, Dan Aykroyd, Tom Wilkinson, Chevy Chase y Eddie Marsan.

Pedro D’Aguillón Jr. dio voz al personaje de Deadman, del videojuego Death Strandig , dirigido por Hideo Kojima. Deadman fue intepretado por Guillermo del Toro (captura facial), mientras Jesse Corti le daba su voz. También interpretó al coronel Erza Loomis, en Gears of War: Judgment . Participó en la saga de Call of Duty dos veces, primero en Black Ops II , donde dio voz a Salvatore Deluca, y luego en Black Ops: Cold War , pues fue nuevamente Rambo, como lo interpretó en su primera película.

Y para los amantes del anime, seguro reconocerán su participación en animes como Dragon Ball, donde interpretó a Tao Pai Pai. Pokémon, Digimon Fusion, B: The Beginning, Dorohedoro, Bleach, Naruto, Elfen Lied, Baki, Attack on Titan y Record of Ragnarok son solo algunos de los animes en los que participó, los cuales fueron más de 100.

Como latinoamericanos, es importante recordar con cariño a estas personas cuando parten a lo desconocido, pues su voz nos acompañó en nuestros ratos de entretenimiento, o incluso pueden ser parte de nuestra película, anime o videojuego favorito.