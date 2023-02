Finde Gaming: conoce la nueva organización de esports en Honduras que viene a romper los moldes de la industria

A estas alturas del partido ya no queda ninguna duda en lo absoluto, los videojuegos y la industria de los deportes electrónicos ( esports ) se encuentra en un lugar privilegiado en el mercado actual, generando ingresos anuales equiparables con los de grandes marcas de otros sectores. Ganar dinero jugando videojuegos de manera profesional ya no es más en sueño, es una realidad innegable.

Títulos como Clash Royale , Fortnite , Call of Duty: Warzone 2.0 , Rebirth , Call of Duty Mobile , PUBG , Free Fire , VALORANT , entre otros, serán el escenario de encarnizadas luchas entre jugadores para la obtención de premios y el #1 en el Finde Ranking. Y, como parte esencial de estos eventos, se contará con la participación del streamer catracho Pijineada como host y caster de las partidas. “ Para mí, Finde Gaming es una nueva oportunidad para mi carrera y seguramente para muchos creadores de contenido y jugadores competitivos. Ya que tienen una filosofía de resiliencia que muy pocos equipos de esports tienen; este año Finde Gaming será el equipo con mayor renombre por la calidad de jugadores y creadores que tendrán ”, comentó el creador de contenido.

Para FIFA 23, en su modo Pro Club, Finde Gaming cuenta con una plantilla de suma calidad, integrada por los jugadores: César “C_Aguilar_”, Rubén “Ruba_Gamer”, Orlando “tejon-tardo”, César “Cesarvf29”, Eduardo “MyNameIsSergio”, Marco “Songbeatles”, Jonathan “koryo_Jonh”, Rafael “Rafaelrdz105”, Kevin “Spidey_Kurt”, Brandon “brandonvaldez07”, Miguel “micky_nieto2000”, Edgar “Millogamer2”, Rodrigo “Rodrigo035_Lopez”, Alejandro “xSpidey-23”, Chris “sapitoa15” y Jona “jonauri04”.

Para participaciones en la competitiva Call of Duty League, Finde Gaming cuenta con dos equipos diferentes, ambos con alto rendimiento internacional. Uno de los equipos, lleva por nombre Finde Gaming y está integrado por cuatro jugadores extranjeros, chilenos, para ser más exactos, estos son: Boom, Nodish, Draken y Dreamz. Y cuentan con otro equipo compuesto únicamente por talento 100% catracho, llamado Finde Academy, con otros cuatro jugadores profesionales: Carlos Contreras “Crykcy”, Luis Fernando “Virus”, Daniel Amador “Shady” y Amadeo Delia “Fear Pilo”.

Damas y caballeros, estamos ante una nueva revolución del sector esports en Honduras, un sector que ya no es un nicho, que no está cerrado, y que no se encoje, sino que, al contrario, se hace cada vez más y más grande. Finde Gaming viene a aportar la energía, experiencia y los aditamentos necesarios para un desarrollo rápido y de alto grado a esta área que se convierte en un negocio donde la pasión se mezcla con la competitividad.