Ghost of Tsushima Director’s Cut estrena con éxito en PC, convirtiéndose en el juego más vendido en Steam actualmente

No obstante, el lanzamiento de Ghost of Tsushima Director’s Cut en Steam no ha estado exento de polémica. Una de las críticas más destacadas es la necesidad de una cuenta de PlayStation Network (PSN) para acceder al modo multijugador del juego. Esta restricción ha provocado que el juego no esté disponible en países donde la PSN no está presente, limitando así el acceso a algunos jugadores potenciales.

A pesar de esta controversia, Ghost of Tsushima Director’s Cut ha logrado un éxito rotundo en Steam. En cuestión de horas, el juego ha escalado al puesto número uno en el Top 100 de los juegos más vendidos actualmente en la plataforma. Esta recepción masiva subraya no solo la calidad del título, sino también la demanda de juegos de alto calibre de PlayStation entre los usuarios de PC.