[Guía] Rainbow Six Extraction: todos los tipos las arqueas y cómo eliminarlas; tácticas y puntos débiles

Rainbow Six: Extraction incluyó un tipo de enemigo que, aunque ya habíamos visto durante un evento en la entrega anterior de la saga, sigue siendo tan mortífero como interesante. Estamos hablando de las arqueas , unos parásitos extraterrestres que han llegado a nuestro mundo, y es nuestro deber erradicarlos antes de poder reconstruir nuestra sociedad.

Las arqueas son enemigos formidables, cada una con sus habilidades y con sus puntos débiles, pero también tendrán algunas partes acorazadas a las que no podemos disparar. El truco está en saber cómo lidiar con estas cosas, y cómo eliminarlas de una manera rápida y efectiva. Y es aquí donde entramos nosotros.

Otro consejo básico, los nidos , debes destruirlos al nomás verlos, mientras están dormidos (el ruido y los disparos no los despertarán). Cuando una arquea te localiza, chillará para alertar a aquellas dentro de un rango pequeño, incluyendo los nidos, los cuales despertarán y producirán arqueas infinitamente hasta que destruyas los nidos.

El fango es otro tipo de enemigo, que puede estar en el techo o en el suelo. Hay que tener cuidado con él, pues es sumamente pequeño y silencioso, generalmente realiza ataques furtivos, soltándose del techo para caerte encima. Al dispararle, se dividirá en tres más pequeños, que te perseguirán hasta alcanzarte, sin embargo, mueren de un solo disparo. Si disparas repetidas veces al fango mienstras aún no te ha visto, podrías destruirlo y evitar que se divida.

Atacar los puntos débiles de las arqueas los eliminará inmediatamente y en silencio, con un solo disparo.

Todas las arqueas son fácilmente eliminables con un derribo, que es una forma elegante de llamar a las bajas sigilosas. Simplemente colócate detrás de una arquea sin que te vea, agachado y en silencio, y pulsa el botón de ataque cuerpo a cuerpo cuando el indicar aparezca en la pantalla. Cuando realizas un derribo, las arqueas a tu alrededor (a menos que estén muy cerca o lo hayas hecho dentro de su campo de visión) no te detectarán, incluso si durante el derribo la arquea eliminada grita de dolor o explota.

Gruñón

El gruñón es el tipo de arquea más común. Hay de ellos por montón, regados por todas las subzonas del juego. No son muy listos, pero si te detectan, te perseguirán con fiereza, luego de chillar y llamar a sus aliados, claro. Tienen brazos en forma de púas, y no dudarán en usarlos contra tus agentes. Estas púas están blindadas, así que disparar a ellas no tendrán ningún efecto.

Los gruñones no caminan tanto como otros tipos de arqueas, y prefieren vigilar una sola zona reducida. El gruñón tiene el punto débil más fácil de acertar, y es su cabeza. Un solo disparo, de cualquier arma, a la cabeza de un gruñón, lo eliminará en silencio.