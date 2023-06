Guineo Spot y Gameshotz: el lanzamiento de Street Fighter 6 en SPS fue un éxito con torneo inaugural

El torneo Street Fighter 6 Launch Party no solo fue una oportunidad para competir, sino también para compartir experiencias y conectar con otros apasionados de los juegos de pelea. La camaradería entre los participantes fue evidente, ya que intercambiaron consejos, compartieron risas y se animaron mutuamente a dar lo mejor de sí.

Guineo Spot y Gameshotz merecen un reconocimiento especial por la organización de este espectacular evento. Su dedicación y compromiso con la comunidad de jugadores han contribuido a fortalecer la escena competitiva de los juegos de pelea en San Pedro Sula y en toda la región.

El torneo Street Fighter 6 Launch Party no solo marcó el estreno de Street Fighter 6, sino que también dejó una huella imborrable en los corazones de los fanáticos de los juegos de pelea. Los participantes y espectadores se retiraron con recuerdos emocionantes y la certeza de que la pasión por los juegos de pelea seguirá creciendo en los años venideros.

En palabras de los organizadores

Hablamos con Randolfo “Randy” Ramírez, uno de los organizadores de Guineo Spot, que nos brindó su punto de vista, desde su experiencia, para dar un panorama más claro sobre la situación del género de lucha en Honduras y lo que significó este torneo.

¿Cómo ven el ambiente de los juegos de lucha en Honduras? Más allá de Smash, que parece ser el más fuerte.

Este año está lleno de lanzamientos de juegos de lucha (Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 y Tekken 8) y muchas personas apasionadas van a estar participando en esos tres juegos, pienso que Street Fighter va tomar la batuta en Honduras pero la comunidad de Mortal Kombat también tiene fuerza aquí.

¿Hace cuánto inició Guineo y qué tanto ha recorrido desde entonces?

Los fundadores originales como concepto tenían hacer retos o versus entre la comunidad de Smash para mantener a las personas motivadas durante la pandemia.

Ya con el tiempo el concepto se fue expandiendo a patrocinar jugadores con beneficios modestos y no solo transmitir retos u eventos si no que torneos con buena producción para hacer ver que en Honduras en juegos de lucha hay nivel competitivo y hay nivel de producción, no le envidiamos a nadie el talento que hay aquí

De apoyar en pandemia a poder ser co-transmisores de la Capcom Cup pasada, Guineo como tal creo que le ha dado un giro distinto y cambio de perspectiva a como quiere seguir apoyando en el ámbito de juegos de lucha y Smash en Honduras.