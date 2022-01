Hades se convierte en el primer videojuego de la historia en recibir un galardón en los Premios Hugo

En nuestro camino, recibiremos bendiciones de los dioses olímpicos y nos enfrentaremos a minijefes cada tantas rondas superadas. Todo esto con una única barra de salud que no se regenera entre niveles, volviendo el juego todo un desafío para los jugadores más masoquistas y que busquen experiencias desafiantes y difíciles, pero gratificantes al ser superadas.

En Hades , jugaremos como Zagreo, el príncipe del Inframundo, hijo de Hades, pero Zagreo no está nada contento con la vida que lleva en el Inframundo, por lo que trata de escapar hacia el Olimpo, donde los dioses han hecho un espacio para él. Pero no la tendremos nada fácil, pues debemos ir superando el infierno por etapas, cada una con enemigos más fuertes que los anteriores.

Hades recibió una numerosa cantidad de premios, gracias a su calidad artística y de jugabilidad. Incluso se convirtió en el ganador del premio al Mejor Juego Independiente en The Game Awards de 2020, y ahora, tiene el honor en ser el primer videojuego de la historia en recibir un premio durante la ceremonia de los Premios Hugo. Un premio otorgado por la calidad narrativa de esta historia mitológica.

Como bien fue dicho, el Premio Hugo a Mejor Videojuego fue una categoría especial exclusiva del 2021, por lo que no veremos más videojuegos galardonados, al menos no por el momento, pues no existen planes de introducir la categoría como permanente, aunque el comité de los premios tanteó la idea de añadir la categoría Mejor Juego o Mejor Historia Interactiva como permanente, categorías en las que los videojuegos podrían ser nominados.