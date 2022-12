High On Life: el juego del cocreador de ‘Rick y Morty’ llegó hoy a Xbox Game Pass, con críticas negativas

Quizás no sea uno de los juegos más anticipados del año, pero sin duda High On Life había acrecentado algo de expectativa a medida que más tráileres se iban liberando. El humor absurdo por parte de Justin Roiland, uno de los creadores la exitosa serie animada para adultos Rick y Morty, se podía respirar en cada video del juego, el cual por fin ha llegado a Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Desarrollado por Squanch Games, el juego sigue al personaje principal, un tipo que acaba de graduarse y no tiene ningún tipo de ambición, pero cuando un cartel alienígena invade la Tierra, no le queda más remedio que convertirse en cazarrecompensas espacial. Armado con un arsenal de armas que hablan, son sarcásticas y no paran de escupir chistes, así empieza la aventura.