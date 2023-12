Industrial Illusions Company celebrará el 1er aniversario de One Piece TCG con torneo este domingo, en SPS

El fervor por One Piece Card Game alcanzó nuevas alturas el 1 de octubre de 2022, cuando Industrial Illusions Company organizó el Super Prerelease , un torneo previo al lanzamiento oficial del juego. Desde entonces, la comunidad ha crecido exponencialmente, creando un ambiente competitivo y amistoso alrededor del juego.

Desde su llegada a Honduras el 25 de agosto de 2022, el juego de cartas One Piece Card Game ha conquistado el corazón de los entusiastas hondureños. Industrial Illusions Company , la tienda pionera en introducir el juego al país, marcó su entrada con un evento especial llamado Tutorial At Home , que tuvo lugar el mismo día de la llegada del juego al mercado.

Ahora, con el primer aniversario del juego a la vuelta de la esquina, Industrial Illusions Company ha preparado un emocionante torneo para conmemorar la ocasión. El evento principal tendrá lugar el domingo 17 de diciembre a las 11 am y contará con jugadores de toda la ciudad ansiosos por mostrar sus habilidades y competir por los premios.

Pero la celebración no se limita al domingo. Como preludio al gran evento, Industrial Illusions Company ha organizado torneos adicionales durante el fin de semana. El viernes 15 de diciembre, a las 7:30 pm, los aficionados podrán participar en torneos de Magic y One Piece. El sábado 16 de diciembre, la acción continuará con torneos de Digimon, Pokémon y Yu-Gi-Oh! a las 3:00 pm, culminando con otro torneo de One Piece a las 6:00 pm, preparando el terreno para el torneo de aniversario del domingo.

La celebración del primer aniversario de One Piece Card Game en Industrial Illusions Company promete ser un fin de semana lleno de emoción, camaradería y, sobre todo, la pasión compartida por este emocionante juego de cartas.