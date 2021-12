Keanu Reeves revela que nunca ha jugado Cyberpunk 2077, pese a que CD Projekt Red dijo que “lo amaba”

En noviembre de 2020, el directo de CD Projekt Red , Adam Kicinski, aseguró durante una entrevista que Keanu Reeves estaba jugando Cyberpunk 2077 , y no solamente eso, sino que también dijo que el juego le encantaba. Estas declaraciones han sido desmentidas, quizás “sin querer queriendo” por el propio Reeves, durante una entrevista con el portal de The Verge.

En la entrevista, que era por el lanzamiento de la película The Matrix Resurrections (a estrenarse este 22 de diciembre), el entrevistador preguntó al actor si jugaba videojuegos, a lo que respondió que no. El entrevistador insistió, “¿ni siquiera a Cyberpunk?”, pregunta válida, pues él aparece en el juego. A lo que Reeves respondió “he visto demostraciones, pero jamás lo he jugado”.

Sin duda un momento incómodo para todos quienes todavía recuerden las declaraciones de la compañía, y peor viendo el recibimiento que el juego recibió y el hecho de que a día de hoy, más de un año después de su estreno, todavía no sea jugable y su precio se haya reducido a un tercio de su valor original, representando pérdidas importantes para la compañía.