Kim Kardashian amenaza con demandar a Roblox porque creyó que había un video íntimo suyo circulando ahí

Todos conocemos a la más famosa de las hermanas de las Kardashian, no sabemos exactamente por qué, pero es un hecho que es una de las celebridades más populares de la actualidad, y el reality show Las Kardashians, de Star+, lo confirma. En el más reciente episodio de la serie ―y único, hasta ahora― titulado sutilmente “Quémalos a todos hasta el final”, se ha desatado la polémica, de la forma en la que solo los estadounidenses pueden hacerlo.

Pues bien, la más reciente polémica de Roblox , entre todas en las que se ve envuelto (recomendamos los videos “ El oscuro y secreto lado de Roblox ” y “ No debí seguir investigando Roblox ”, del youtuber Jota, para tener un mejor contexto de todo lo que ocurre dentro de esta plataforma), ahora se ve relacionado con nada más y nada menos que Kim Kardashian.

Para nadie es una sorpresa que Roblox sea uno de los juegos que más ingresos genera durante el año, no por nada el título cuenta con un mercado y una moneda propia. Aunque tampoco es sorpresa para nadie que dentro del juego se encuentra todo tipo de personas, algunas con intenciones bastante oscuras, y más sabiendo que Roblox está orientado a un público infantil.

Durante el episodio, Saint West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, encontró en su iPad, mientras navegaba en Roblox, un anuncio que decía “clic para ver el nuevo video sexual de Kim”, acompañado de una foto de la celebridad. Esto no gustó para nada a Kim Kardashian, por lo que, enfurecida, amenazó a Roblox con “aplastarlos” pues asegura contar con los recursos y el dinero para hacerlo.

Para cualquiera con alguna experiencia en el maravilloso mundo de internet, es obvio que el anuncio es una trampa, y dicho video no existe, y seguramente los Kardashian también lo saben, pero era necesario contar con este tipo de drama en el episodio. Esto no quiere decir que este tipo de contenido prohibido no exista en Roblox, pues como ya mencionamos, la plataforma se presta para todo tipo de actividades sospechosas.

Roblox ha respondido ante las amenazas de Kim Kardashian, asegurando que los moderadores se encargan de que este contenido no se encuentre dentro de Roblox y penalizar a aquellos jugadores que intenten agregarlo. El anuncio fue eliminado de la plataforma por los encargados y el usuario que lo publicó fue baneado de por vida de Roblox.