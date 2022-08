La cinta del 88 “Payasos asesinos del espacio exterior” tendrá su propio juego multijugador de horror

Si eres fan de las películas de horror clásicas de cine B, seguramente habrás visto Killer Klowns from Outer Space , o como se tradujo a nuestro idioma, Payasos asesinos del espacio exterior . Una película de horror y ciencia ficción estrenada en 1988, dirigida por Stephen Chiodo y protagonizada por Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson y Royal Dano.

MGM, Good Sheperd Entertainment y Teravision Games trabajan en conjunto para traer en Killer Klowns from Outer Space: The Game, una versión en videojuego de la película. Se tratará de un multijugador en el que siete habitantes de la ciudad de Crescent Cove deberán unir fuerzas y sobrevivir al ataque de tres payasos asesinos. Es un multijugador asimétrico de 3 vs. 7.

“Es un elemento de la lista de deseos el poder trabajar en el siguiente capítulo de una IP de terror tan icónica como Killer Klowns, especialmente el tener la oportunidad de asociarse con los creadores originales de la película y emparejarlos con un equipo de desarrollo increíblemente talentoso como Teravision. No puedo esperar a que todo el mundo vea lo rockeros que son y la locura que estamos aportando al género”, dijo Randy Greenback, director del juego, que también dirigió el juego de horror asimétrico Friday The 13th: The Game.