La Colonia y Finde Gaming presentan su torneo de Fortnite para el 24 de noviembre, lleno de premios

Los fanáticos podrán disfrutar del torneo en tiempo real a través del canal de Twitch de Finde Gaming, donde los casters Pijineada y Denuba89 guiarán a la audiencia a través de cada momento tenso y emocionante del evento.

Los premios no decepcionan y reflejan el espíritu competitivo del torneo. El primer lugar se llevará a casa una exclusiva silla gaming XTech Edición Spider-Man Miles Morales, junto con una generosa tarjeta de regalo de 1,500 lempiras de Supermercados La Colonia. El segundo lugar no se quedará atrás, siendo recompensado con un sofisticado Teclado Gaming Logitech G213 y un mouse gaming HyperX de alta calidad. Por último, pero no menos importante, el tercer lugar se llevará a casa una tarjeta de regalo de 1,000 lempiras de Supermercados La Colonia.