La popular votación de FIFPlay para solicitar a EA añadir una liga a FIFA 23 sigue en curso; África domina el Top 3

Los videojuegos de FIFA siempre están añadiendo y removiendo ligas de diferentes países por motivos de licencia. Como es bien sabido, algunas veces pierde licencias cuando la Federación de dicho país exige más dinero para seguir manteniendo a sus equipos en el juego o cuando su competidora, eFootball, ofrece más dinero a ligas y equipos para formar parte únicamente de su juego.

Por otra parte, FIFPlay es una organización que cada año realiza una votación con diferentes ligas del mundo, cuyos resultados finalmente presentan a Electronic Arts para persuadirlos de añadirlos, pues son pedidas por los jugadores de FIFA. Sin embargo, es importante que FIFPlay no está relacionado de manera directa con EA y el ganador de la encuesta podría o no aparecer en el siguiente FIFA, pues las negociaciones de EA con la Federación de dicha liga podrían no funcionar.