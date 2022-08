La PS5 sube de precio en varias regiones; “la economía mundial es un desafío”, se excusa Sony

Sony ha implementado un obstáculo más a la ya difícil tarea de conseguir una consola PlayStation 5. Esta consola es extremadamente difícil de obtener, pues es bien sabido que sus unidades son limitadas en todo el mundo, y la propia Sony ha resuelto avisar mediante una cuenta regresiva cuando se pondrán a la venta en la tienda en línea, para que aquellos que estén interesados en adquirirla estén pendientes. Todas las unidades se venden al cabo de unos segundos.

La compañía ahora notifica de un cambio en el precio mínimo recomendado para la PlayStation. Estos nuevos precios son diferentes entre cada país y región que se verá afectado, y entrarán en vigor a partir de ya mismo. Curiosamente, Estados Unidos, uno de los mayores clientes comerciales de Sony no verá afectado el precio de sus consolas, y no hay que ser un genio para saber que es para no perder a potenciales clientes que decidan irse con Xbox, pues ese país es su mercado más fuerte.

Bajo la misma lógica, sorprende ver que el precio aumentará en México, país en el que Xbox tiene una buena cuota de mercado, y con estas acciones, los jugadores probablemente pierdan el interés en la marca PlayStation.

La multimillonaria empresa “tomó la difícil decisión” de aumentar los precios debido a la inflación global, por lo que las consolas PlayStation 5 verán un incremento de 50 euros en sus dos versiones, física y digital, por lo que ahora costarán 549.99 euros y 449.99 euros, respectivamente. Las regiones afectadas son Europa, Reino Unido, Japón, China, Australia, México y Canadá. Aquí el comunicado traducido:

“El entorno económico mundial es un desafío que muchos de ustedes en todo el mundo están experimentando sin ninguna duda. Estamos viendo altas tasas de inflación global, así como tendencias monetarias adversas, lo que afecta a los consumidores y genera presión en muchas industrias. En base a estas difíciles condiciones económicas, Sony Interactive Entertainment ha tomado la difícil decisión de aumentar el precio mínimo recomendado de PlayStation 5”.

Este cambio de precio no afecta a Honduras, y aunque los precios a los que se vende la consola en nuestro país ya son el doble de lo que se recomendaba, al ser de exportación estadounidense, no debería de incrementar todavía más el precio.