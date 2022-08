La serie de Horizon Zero Dawn de Netflix contará con el creador y guionista de The Umbrella Academy

Ha pasado ya un tiempo desde que Netflix anunció que trabajaría en una adaptación del exitoso videojuego Horizon Zero Dawn, desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sony. Desde entonces no hemos recibido ningún tipo de información oficial por parte de ninguna de las empresas involucradas, hasta ahora.

Y es que Netflix ha confirmado que la serie de Horizon Zero Dawn contará con la participación de Steve Blackman, creador y guionista de The Umbrella Academy, uno de los shows más populares de la plataforma, que se acerca a su cuarta y última temporada. Durante una entrevista con Tudum, el sitio complementario oficial de Netflix donde se ofrece más información sobre sus shows, Blackman reveló varios detalles sobre la serie de Horizon Zero Dawn.