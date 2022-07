La serie de Netflix de Resident Evil ya está disponible: no es TAN mala, pero no es Resident Evil

La historia se cuenta en dos líneas de tiempo que van alternando en los 40-50 minutos que duran los episodios. La primera línea sigue a Jade Wesker (un personaje creado para la serie, interpretado horriblemente por Ella Balinska), en el futuro apocalíptico mientras busca... Bueno, mientras hace... La verdad no lo explican hasta casi el final de la serie, pero bueno, ella quiere ir a un lugar, y en su viaje, la historia se intercala con lo que ocurrió en su juventud, junto con su hermana Billie, y su padre, Albert Wesker.

El estreno finalmente llegó el 14 de julio, y todos los suscriptores de Netflix pudieron ver el resultado de esta segunda colaboración de Netflix con Resident Evil , después de su miniserie animada Resident Evil: la tiniebla infinita . Ya vimos la serie, y como fans de Resident Evil desde sus primeras entregas, hay que decir que de Resident Evil , la serie, lo único que tiene es el nombre y una que otra referencia por ahí y por allá. Pero la serie como tal, no es tan terrible como esperábamos.

Todos recordamos el tremendo revuelo que se creó cuando esta serie fue anunciada, especialmente cuando se revelaron detalles sobre la trama y sus personajes principales, todo tan lejos de los juegos de Capcom que poco o nada quedaba ya de ‘ Resident Evil ’, irónico, puesto que se supone que es en lo que está basada esta serie. Con una historia nueva, personajes nuevos y un elenco que no convence, la serie estaba condenada a ser aplastada por la crítica, pero especialmente, por los fans.

Ahora bien, si han jugado a los juegos de Resident Evil, y esperan ver a Albert Wesker, ocurre el mismo fenómeno que con la serie misma, pues de Albert Wesker, este personaje solamente tiene el nombre.

Recordemos que Lance Reddick, actor que interpreta a Wesker, comentó en una entrevista para PC Gamer que él creía que la serie estaba basada en las películas (horribles) dirigidas por Paul W. S. Anderson, y no tenía ni idea de que, en realidad, Resident Evil se trataba de un videojuego, por lo que no conocía al personaje, aunque se excusó diciendo que eso no era relevante, ya que él quería hacer algo diferente del Wesker original. Esto le valió severas críticas, más de las que ya había recibido desde que fue anunciado para el papel.

A su favor, este Wesker es, en esencia, una versión reversa del personaje original. Olvidémonos de que el actor no se parece mínimamente al personaje original, eso es irrelevante a este punto. Pero es que es un personaje diferente, que debería tener otro nombre. No es un exagente de S.T.A.R.S. (no existe S.T.A.R.S.), ni exmilitar, ni un personaje frío y calculador. Es un padre, y un científico de una mente brillante, un personaje muy diferente del que ya conocemos.