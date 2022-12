La versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt llegó hoy a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con varias mejoras

Una vez más, el mundo nos da una excusa perfecta para regresar al juego de 2015 desarrollado por el estudio polaco CD Projekt Red , The Witcher 3: Wild Hunt , ganador de más de 100 premios, incluyendo el codiciado Game of the Year de The Game Awards. Esta vez, con una nueva actualización exclusiva para las consolas de actual generación, PlayStation 5 , Xbox Series X|S , y también para PC .

Por supuesto, la crítica se ha deshecho en halagos para esta nueva versión de The Witcher 3: Wild Hunt , y basta con echarle un vistazo a sus nuevas páginas de Metacritic para confirmarlo. La nota promediada para la versión de PlayStation 5 se alza con un glorioso 96, mientras su versión para Xbox Series X|S obtuvo una nota similar, con 95. No importa en qué plataformas se lance, este RPG de acción siempre será un éxito.

Los jugadores que ya tengan el juego pueden actualizarlo a esta nueva versión en sus consolas de actual generación de manera gratuita. Y para aquellos que no tengan el juego, ya se pueden comprar ambas versiones al mismo tiempo (vieja y nueva) sin costo adicional. Iniciando sesión con una cuenta de GOG.com se pueden obtener recompensas adicionales en cualquier plataforma.

También se añadieron ciertas recompensas adicionales basadas en la serie de Netflix de The Witcher, las cuales pueden ser obtenidas en el juego de manera gratuita. Esta nueva versión de The Witcher 3: Wild Hunt es la oportunidad perfecta para darle una oportunidad al juego, si es que aun no lo has hecho, o para revivir la experiencia si es que lo jugaste en PS4 o Xbox One en su momento.