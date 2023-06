La vida fue injusta con Days Gone: cuatro años después, todavía duele cómo fue tratado y la cancelación de su secuela

En el mundo de los videojuegos, el éxito no siempre está garantizado, y uno de los casos más destacados en los últimos años fue el lanzamiento de Days Gone . Desarrollado por el estudio Bend Studio y lanzado en abril de 2019 para PS4 , el juego de acción y supervivencia en un mundo postapocalíptico logró cautivar a los jugadores con su historia envolvente y su vasto mundo abierto. Sin embargo, a pesar de su recepción positiva por parte de los críticos y los jugadores, Days Gone se enfrentó a un amargo destino en términos de ventas comerciales. En este artículo, exploraremos el desarrollo del juego y los factores que contribuyeron a su decepcionante desempeño en el mercado.

Cuando Days Gone finalmente llegó al mercado en 2019, recibió críticas mixtas a positivas por parte de la prensa especializada. El juego fue elogiado por su impresionante mundo abierto, sus gráficos detallados y su sistema de combate satisfactorio. Además, los jugadores destacaron la profundidad de la historia y la evolución de los personajes principales. Sin embargo, al tratarse de zombis, muchos jugadores esperaron un juego al nivel de The Last of Us, aunque el título jamás se anunció así, y la decepción fue grande cuando pudieron jugarlo.

A pesar de su éxito en términos de calidad, Days Gone no logró alcanzar las expectativas comerciales. Desde su lanzamiento, las ventas del juego fueron decepcionantes, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué un juego tan bien recibido no logró atraer a una gran base de jugadores. Varios factores pueden haber contribuido al fracaso comercial de Days Gone. En primer lugar, el mercado de los videojuegos estaba saturado en el momento del lanzamiento, con numerosos títulos de alta calidad compitiendo por la atención de los jugadores. Además, el género de supervivencia zombi ya estaba bastante explorado en ese momento, lo que dificultaba que Days Gone se destacara entre la multitud.