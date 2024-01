Las aplicaciones de novias de inteligencia artificial: el ser humano y sus distópicas formas de combatir la soledad

Nuestra sociedad se dirige cada vez más a un futuro en el que la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, de manera arraigada e imposible de remover. No es secreto que parte de los avances más impresionantes de los últimos años es en el campo de la inteligencia artificial, que cada vez sorprende más con respecto a las miles de aplicaciones y usos que se le pueden dar.

Algunos argumentarán que una “novia virtual” ofrece la posibilidad de experimentar una interacción romántica sin los desafíos que esto conlleva, incluso se podría decir que sirve como una práctica antes de pasar a buscar a una persona especial en la vida real. Pero lo cierto es que no podría estar más alejado de la realidad. Mantener una relación romántica con una inteligencia artificial puede ser entretenido, pero muy dañino.

Si el enfoque de la persona en cuestión es buscar una forma de prepararse para una relación real, se encontrará con que, en realidad, no se parecen en absoluto. Una IA está programada para amarte a toda costa, para hacerte sentir especial, para ser ciega a tus imperfecciones. Una relación real conlleva un crecimiento personal para ambas personas, aceptarse como son y aceptar a tu compañero. No todo será siempre color de rosas, y es algo que una IA es incapaz de ofrecer, y por lo tanto, no puede prepararte para ello.

Es cierto que una “novia virtual” podría resultar reconfortante psicológica y emocionalmente para algunas personas, especialmente para aquellas a las que diversos factores les ha orillado a recluirse socialmente. Las IA son herramientas increíbles, capaces de brindar muchos tipos de servicios, pero la interacción humana, por mucho que se trate de imitar, será siempre una experiencia que solo un ser vivo es capaz de ofrecer.