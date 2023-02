Lies of P, el juego estilo Dark Souls que reimagina la historia de Pinocho, estrena en el mes de agosto

Cuantas más mentiras se cuenten, más humanos se volverá Pinocho, con todas las ventajas y desventajas que ello conlleva. Lies of P cuenta con profundas opciones narrativas y una progresión del personaje profundamente personalizable para redondear sus características de RPG.

Lies of P cuenta la historia de Pinocho como nunca antes se había visto. En el papel de Pinocho, los jugadores se abrirán camino por las calles de una ciudad en ruinas, Krat, fabricando armas con los materiales que se encuentran en el mundo e interactuando con los pocos que logran sobrevivir en este paisaje infernal.

El juego cuenta con elementos RPG, como las ventajas y desventajas de las que hablamos antes, pero si Pinocho se encuentra más como un muñeco que como un humano, sus piezas podrán ser reemplazadas, lo que otorgará beneficios y habilidades útiles en combate y fuera de él.

Lies of P espera su lanzamiento para el mes de agosto de este año, aunque todavía no tiene una fecha específica. El título estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.