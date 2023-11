‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ ya disponible, el spin-off de pura acción yakuza

Así pues, toca hablar del título de hoy, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , que acaba de estrenarse para las plataformas de PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC .

Desde hace un par de entregas, la saga de Yakuza , de SEGA , ha decidido cambiar de nombre a su título original japonés, Like a Dragon . En el resto del mundo, la saga se conocía como Yakuza, pero ya no más.

Pero una misteriosa figura intentará hacerlo salir de las sombras, poniendo en riesgo a su familia y su recién encontrada vida pacífica. Kiryu deberá volver a la senda de la violencia, y enfrentar su pasado, si es que quiere salvar su futuro.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name presenta una jugabilidad de acción frenética de alto octanaje, con Kiryu pudiendo usar dos diferentes estilos de pelea según la situación que se le presente.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name está siendo recibido positivamente por parte de la crítica. El sitio web agregador de reseñas, Metacritic, muestra una calificación promedio de 79 para PS5, 78 para Series X|S y 77 para PC.