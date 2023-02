‘Like a Dragon: Ishin!’ estrena con críticas favorables: el título de la saga ‘Yakuza’ nos lleva a la época de los samuráis

Para los curiosos, la saga desarrollada por el estudio Ryu ga Gotoku Studios y distribuida por SEGA, que aquí en occidente conocemos como “Yakuza”, se llama realmente, en su idioma original (el japonés) “Ryu ga Gotoku”, exactamente como el estudio. Esto significa “Como un dragón”, o “Like a Dragon” en inglés. Es hasta 2020, que la saga recupera su nombre original en este lado del mundo.

Con el estreno de Yakuza: Like a Dragon, que en japonés se llama Ryū ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue (Como un Dragón 7: El Paradero de la Luz y la Oscuridad) se estableció el cambio de nombre de “Yakuza” a “Like a Dragon”, pero es hasta ahora, que el cambio es más notorio, eliminando al fin la palabra “Yakuza” con el estreno de Like a Dragon: Ishin!, que se llama de esa forma en japonés: Ryu ga Gotoku: Ishin!