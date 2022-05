Lleva la fe cristiana y desata tu furia contra un mundo pecador en ‘I, the Inquisitor’, un nuevo RPG de fantasía oscura

La religión y los videojuegos no son temas muy compatibles, y las veces que se le han visto juntos, es cuando se trata de juegos educativos cristianos dirigidos a un público infantil. Sin embargo, la literatura nunca ha tenido ese problema, pues hemos visto incluso a Jesucristo como personaje en distintas novelas, como Caballo de Troya de J. J. Benítez o el famoso relato corto El gran inquisidor de Fiódor Dostoyevski.

Así llega a nosotros el tráiler de anuncio de I, the Inquisitor, desarrollado por el estudio The Dust, un nuevo juego RPG de fantasía oscura que nos llevará a un universo alternativo en el que la inquisición cristiana se llevó a cabo de una manera sumamente diferente. En este mundo, Jesús no murió en la cruz, sino que logró liberarse y llevar la fe cristiana con puño de hierro a todo el mundo, a lo largo de su vida inmortal.