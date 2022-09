¿Los tryhards están arruinando Call of Duty: Modern Warfare 2? Las partidas se vuelven una locura gracias al SBMM

Pongámonos los lentes y revisemos el popular Diccionario Urbano, que define la palabra “tryhard” como “persona que participa en un juego u otra actividad con demasiado entusiasmo, emoción, esfuerzo o compromiso”, es decir, es aquel jugador que ni siquiera va al baño por quedarse jugando, que ha convertido los videojuegos en un vicio dañino y que arruina la experiencia de los demás al ser demasiado competitivos.

La beta de Call of Duty: Modern Warfare 2 está todavía disponible para jugarse, ahora, en cualquier plataforma, y de manera gratuita, por supuesto. Y si nos vamos a los foros oficiales y no oficiales del juego, nos encontramos con todo tipo de impresiones, opiniones, quejas y sugerencias realizadas por la comunidad, siendo las más comunes arreglar el minimapa, que no muestra los fogonazos enemigos, el nuevo sistema de ventajas y la presencia de tryhards gracias al SBMM.