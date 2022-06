Marvel’s Guardians of the Galaxy: cómo SÍ hacer un juego sobre un grupo de superhéroes

Los superhéroes y los videojuegos tienden ―la mayoría de las veces― a llevarse bien, después de todo, el público objetivo de ambos productos suele ser el mismo, por lo que no es alocado pensar que, en la industria de los videojuegos, es frecuente encontrar varios títulos que encuentran en estos personajes de cómics a sus protagonistas, transportando la magia del papel y la tinta a las consolas.

Sin embargo, no siempre el resultado es bueno, sino que, por el contrario, podría ser bastante defectuoso, al confiar en que simplemente la popularidad de los personajes hará que el juego se venda, descuidando la calidad del mismo. No es este el caso de Marvel’s Guardians of the Galaxy, desarrollado por Eidos-Montréal y distribuido por Square Enix, que sorprende por su enorme calidad en todos los aspectos.