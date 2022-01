Marvel’s Spider-Man continúa siendo la mejor adaptación audiovisual del arácnido, aún tras No Way Home

Desde su aparición en las páginas de Marvel Comics en 1962, el personaje de Spider-Man ha sido el protagonista de múltiples proyectos cinematográficos y videojuegos, cada uno dándose la libertad creativa de adaptar al personaje como mejor le convenga a la trama de la historia planteada, de ahí que tengamos al Spider-Man sentimental de Sam Raimi o al Spider-Man genio de Marc Webb.

Pero si nos ponemos a analizarlo en retrospectiva, ¿cómo es realmente el Spider-Man que ideó originalmente Stan Lee al momento de concebir al personaje? Peter Parker es un adolescente común y corriente, con un nivel de intelecto de genio, pero común, al fin y al cabo, hasta que es mordido por una araña radioactiva, que le da los poderes que todos conocemos. Inspirado por la trágica muerte de su tío Ben, se dedica a combatir el crimen como el vigilante conocido como Spider-Man.

Pero hemos visto esta historia de origen adaptada tantas veces, que ya no es necesario que nos la expliquen. Luchar por el bien común es cosa de héroes, y en ese sentido, podemos estar de acuerdo en que todas las adaptaciones de Spider-Man han cumplido bien su rol superheróico, con excepción del Spider-Man de Tom Holland, que es catalogado como la peor adaptación del personaje, justamente por su falta de heroísmo, el cual apenas empieza a demostrar en No Way Home.