Mientras esperamos Deliver Us Mars, se anuncia fecha para Deliver Us The Moon en PS5 y Xbox Series X|S

En este título desarrollado por KeokeN Interactive , el jugador debe resolver los puzles que encontrará en la estación lunar, al mismo tiempo que descubre qué ocurrió realmente con el personal que ahí trabajaba. Deliver Us The Moon aborda temas que conciernen a la población de la actualidad, como la escasez de recursos naturales y cómo esto puede llevar a la humanidad por el camino de la extinción.

Estrenado inicialmente en 2018, y luego relanzado al año siguiente, ¡y una vez más lanzado para consolas PlayStation 4 y Xbox One en 2020! Deliver Us The Moon contaba la historia de un solitario astronauta enviado a una misión crítica a una colonia espacial en la Luna, la cual dejó de responder las comunicaciones, dejando a la Tierra sin los suministros que allá se producen, lo cual es mortal, pues nuestro planeta se encuentra sin recursos.

Wired Productions ha anunciado que las versiones del juego para las plataformas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S necesitan de más tiempo de desarrollo, por lo que retrasan su estreno para el 23 de junio de este año, en lugar del 19 de mayo como inicialmente habían anunciado. Esta nueva versión incluirá varias mejoras con respecto a su versión anterior.

Deliver Us The Moon para PS5 y Xbox Series X|S incluirá, además de potentes mejoras gráficas, sombras y reflejos potenciados con ray tracing y resolución 4K. Los usuarios que ya tengan las versiones de PS4 y Xbox One recibirán la versión actualizada de manera gratuita en sus consolas next gen. Para aquellos que experimenten el título por primera vez, podrá ser adquirido por un precio de $24.99.

Deliver Us Mars continúa sin fecha de estreno

Mientras tanto, KeokeN Interactive y Wired Productions todavía no han confirmado la fecha de lanzamiento para la secuela de Deliver Us The Moon, es decir, Deliver Us Mars, cuya historia ocurre diez años después del primer titulo y se centrará en el rescate de naves secuestradas, las cuales llevan valiosos suministros que servirán a la Tierra para extender su tiempo de vida en el universo.