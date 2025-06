Si bien es cierto que las premiaciones de The Game Awards han perdido credibilidad a lo largo de estos últimos años, el premio de Juego del Año ( Game of the Year , GOTY ) es un reconocimiento que siempre será muy codiciado por las empresas de videojuegos, independientemente del revuelo que se forme a su alrededor.

Kingdom Come: Deliverance II

Calificado por muchos como uno de los mejores RPG jamás hechos, con una experiencia completamente inmersiva, que se combina con una jugabilidad pulida y combates viscerales. Todo acompañado con un guion de primer nivel, siendo una obra maestra narrativa. No sería nada descabellado que este título se encontrara entre los nominados al GOTY de este año.

Los jugadores exploran las Tierras Prohibidas, donde se creía que no existían habitantes humanos. No solo estaban equivocados, sino que también deberán enfrentarse a una amenaza que se creía extinta mientras intentan dar con una tribu perdida. Con un combate más ágil que sus predecesores, una dificultad reducida y muchas opciones que vuelven al juego más cómodo, Monster Hunter Wilds es una apuesta segura si de nominados a GOTY 2025 hablamos.

Hazelight Games no deja de sorprender con sus atrevidas apuestas cooperativas. Split Fiction no llamó mucha la atención cuando se anunció por primera vez, pero una vez que llegó al mundo, fue cuestión de tiempo para que el boca a boca hiciera lo suyo, convirtiendo al título en todo un fenómeno. Con un worldbuilding impresionante, una narrativa capaz de hacerte pasar de reír a llorar en minutos y una jugabilidad cooperativa muy entretenida, Split Fiction es uno de los candidatos más fuertes para el GOTY 2025.

Como sabemos, todos los años se nomina también a un indie de calidad excepcional, en representación de esta importante parte de la industria. Para este año, no es ningún riesgo decir que Blue Prince , desarrollado por Dogubomb y distribuido por Raw Fury , es la elección ideal. Se trata de un juego de puzles con elementos roguelike en el que debemos explorar una mansión resolviendo puzles y desentrañando un misterio.

El protagonista, Simon P. Jones, hereda una mansión por parte de su difunto tío abuelo, pero para reclamarla, deberá llegar hasta la habitación #46. Iremos avanzando de puerta en puerta, resolviendo los puzles, recolectando información y recogiendo objetos clave en cada habitación. Al cruzar a la siguiente puerta, se nos ofrecen tres opciones para dar forma a esta nueva habitación. Hay que pensar con cuidado, pues algunas habitaciones no conducen a ningún lugar. Si se nos agotan los pasos o nos quedamos encerrados, deberemos salir de la mansión, la cual se reorganizará para volver a intentarlo como si fuera una mansión completamente nueva.

Sin lugar a dudas el candidato más fuerte de este año, un RPG por turnos de fantasía inspirado en la época de la Belle Époque. Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió rápidamente en un juego imprescindible gracias a las excelentes reseñas de todo aquel que lo juegue. Desarrollado por Sandfall Interactive y distribuido por Kepler Interactive , el juego presenta no solo una narrativa envolvente, sino mecánicas de juego que antes de este estreno parecían incompatibles.

La segunda mitad del 2025 traerá consigo lanzamientos que, aunque son interesantes, no parecen constituir material para GOTY, al menos no de primera mano. Podría llegar a sorprender en octubre el lanzamiento de Ghost of Yōtei, teniendo como precedente que el juego anterior estuvo nominado a este premio. Por otra parte, es posible que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater logre la redención de Konami y consiga una nominación, aunque por el momento todo es especulación.

Tampoco sería inesperado que Elden Ring Nightreign obtenga una nominación al GOTY, a pesar de que se trata de un título a menos escala que encima no fue recibido comercial ni críticamente por todo lo alto como los juegos listados anteriormente, sabemos bien que el estimado Geoff Keighley, creador de los premios, tiene una debilidad por FromSoftware, de ahí que el año pasado decidieran nominar para el GOTY al DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, como si fuera un juego completo.

Pero en fin, todavía faltan varios meses para conocer a los nominados que disputarán la lucha para llevarse el premio a Juego del Año, y cualquier cosa podría pasar, nuevos estrenos podrían sorprender y opacar a uno que otro juego de esta lista. Solo queda esperar, aunque por el momento, no está demás usar este artículo como recomendación si es que estás buscando qué jugar y quieres llevarte una gran experiencia.