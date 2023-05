Mortal Kombat 1, el próximo juego de la saga llega en septiembre; te contamos todo lo que se sabe

El tráiler no muestra nada concreto con respecto a la historia del juego, más allá de lo mencionado anteriormente, aunque lo que sí hace es presumir de su alto nivel gráfico y su contenido violento característico, así como confirmar ocho personajes que estarán dentro del juego: Liu Kang Dios del Fuego, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Scorpion, Sub-Zero y Shang Tsung, asimismo, en la página oficial, se confirma la presencia de Johnny Cage.

Preordenar el juego dará acceso a la beta del título, que se llevará a cabo en agosto, y además, solo aquellos jugadores que preordenen el juego tendrán acceso gratuito al personaje de Shang Tsung, aunque probablemente también estará disponible para su compra postlanzamiento para el mundo. La página oficial especificó que no se necesitará internet para jugar los modos para un solo jugador, a excepción de “algunas características”. Recordemos que Mortal Kombat 11 no permitía usar nada de lo desbloqueado si no estabas conectado a internet.

Finalmente, también fue revelada la Edición de Coleccionista, por un precio de $249.99 en “tiendas seleccionadas” y que solo estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S e incluirá todo el contenido de la Edición Premium y el acceso anticipado, junto con una escultura de Liu Kang de 16.5 pulgadas y una skin inspirada en el personaje Liu Kang para el juego, tres impresiones artísticas exclusivas, una caja steelbook y 1,450 Cristales de Dragón adicionales (2,700 en total).