Mortal Kombat 1: la actuación de Megan Fox deja mucho que desear y los jugadores están molestos

Además de su desastrosa versión de Nintendo Switch , cuyo pobre rendimiento y terribles gráficas han obligado a Ed Boon, cocreador de la franquicia, ha declarar que trabajaran para arreglarlo, ahora tenemos un nuevo problema del que no se había hecho mucho eco sino hasta ahora que todo el mundo puede jugar al título, y es la actuación de Megan Fox.

Mortal Kombat 1 lleva ya un par de días en el mercado, aunque se estreno oficial haya sido el día de ayer, varios jugadores ya lo estaban disfrutando desde hace unos días gracias al Acceso Temprano de la preorden. Aunque en términos generales, el juego ha sido bastante bien recibido por crítica y público, no ha estado exento de polémica.

Los temores del público se volvieron realidad ahora que pudieron probar el juego, y es que la actuación de Fox deja mucho que desea, con líneas de voz leídas sin esfuerzo, que desentonan completamente del trabajo realizado por el resto de actores. Las quejas no se han hecho esperar en redes sociales, y el disgusto de los jugadores ha sido todavía mayor al descubrir que la actriz ni siquiera pudo completar todo el trabajo.

Y es que, a través de su cuenta de X (Twitter), la actriz Cristina Vee Valenzuela agradeció la oportunidad de dar voz a Nitara como apoyo adicional para Megan Fox, revelando (sin mala intención) que esta última fue incapaz de realizar los gritos, gruñidos, esfuerzos y otros sonidos para el personaje, requiriendo de otra profesional para completar las líneas de voz.

No es la primera vez que la saga se ve envuelta en este tipo de situaciones, pues ocurrió también con el juego anterior, Mortal Kombat 11, en el que la luchadora profesional Ronda Rousey interpretó a Sonya Blade, dejando una actuación muy pobre y fuertemente criticada, pues resultaba obvio que la luchadora no tenía preparación como actriz. Afortunadamente, quienes disfrutan del juego con doblaje no tendrán este problema, pues Ginette Zavala ofrece una mejor interpretación como Nitara.