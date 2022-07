MultiVersus ya está disponible GRATIS en consolas y PC; el multijugador entra en su fase de beta abierta

Tras una espera que se ha hecho eterna, MultiVersus , el juego de lucha que reúne a varios personajes de todas las licencias pertenecientes a Warner Bros. , finalmente está disponible para su descarga gratuita en PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC . Lamentablemente, Nintendo Switch se ha quedado fuera de este periodo de prueba.

Durante esta beta abierta, Warner ha habilitado un Pre-Pase de Batalla, con 15 niveles de recompensas. Los jugadores podrán ganar una recompensa por cada nivel del pase gratuito, o adquirir el pase premium (por 300 Gleamium), que otorga otra recompensa premium en cada nivel. El Gleamium es la moneda premium del juego, y solo puede adquirirse comprándola con dinero real. Esta moneda se usa para comprar skins y otras cosas estéticas.

El juego, como se encuentra todavía en desarrollo y esta es solamente una beta abierta de prueba, tiene muchos errores, como congelamientos de pantalla, errores de carga o errores de audio (a veces las voces se escuchan demasiado bajas), pero actualmente, el título permite jugar a varios modos de juego: 1 vs 1, 2 vs 2, Coop vs IA y Batalla Campal (todos contra todos de cuatro jugadores). Todo lo que se obtenga durante esta beta abierta, todo lo que sea desbloqueado o comprado, se transferirá al juego final una vez que se lance de forma oficial.