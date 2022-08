Netflix Games: menos del 1% de los suscriptores de la plataforma juega a sus títulos

En este momento de la historia de la humanidad, nos encontramos en una época en la que existen miles de millones de juegos para móviles en las tiendas digitales de Google Play, App Store, AppGallery y todas las demás. A lo que vamos es que el mercado de los juegos para celulares no solamente tiene una oferta justa para su demanda, sino que incluso la excede.

Sin mencionar que la gente no contrata Netflix precisamente por sus videojuegos, y es más, ni siquiera es un plus que se toma en cuenta a la hora de contratar el servicio. ¡Y es más! Algunas personas ni siquiera saben que pueden jugar a juegos de Netflix en sus celulares. Esto ha causado que el negocio no haya salido rentable para la compañía, pues se ha revelado la cantidad de gente que está jugando Netflix Games.

En general, tomando en cuenta todos los juegos disponibles en Netflix, Netflix Games cuenta con un aproximado de 1.7 usuarios jugando diariamente. Una cifra extremadamente minúscula, considerando que Netflix cuenta con aproximadamente 221 millones de suscriptores (y bajando) a fecha de agosto de 2022. Eso significa, que apenas el 0.77% de los suscriptores de Netflix está jugando a sus juegos.