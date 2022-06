Netflix Geeked: todos los anuncios sobre series animadas de videojuegos que llegarán a la plataforma roja

Vamos por partes, desde el día de ayer, CD Projekt Red compartió el primer tráiler y los artes promocionales del anime de Netflix basado en el universo de Cyberpunk 2077 , el cual se titula Cyberpunk: Edgerunners . La serie contará con 10 episodios y se estrenará en septiembre. Este anime corrió a cargo del mismo estudio que trajo el anime de Kill la Kill y Little Witch Academia , Studio Trigger. La historia se alejará de V y lo ya visto en el juego, para concentrarse en un chico que se convierte en mercenario para poder sobrevivir, en este podrido mundo corrupto del universo de Cyberpunk 2077 .

El Summer Game Fest continúa, y Netflix celebró con su evento de Netflix Geeked , una conferencia sobre sus producciones más geeks relacionadas con el mundo de los cómics, videojuegos, anime y ciencia ficción. Así pues, la plataforma de streaming no ha desaprovecha la oportunidad de presentar, entre varios proyectos, tres series próximas a estrenarse que están basadas en populares videojuegos.

Y finalmente, tras cuatro temporadas, la serie animada de Castlevania de Netflix finalmente recibe una novedad. Con el final de la cuarta temporada, ahora los próximos eventos en ser adaptados del videojuego a una serie serán protagonizados por Richter Belmont, descendiente de Trevor Belmont, quien protagonizó las primeras temporadas. Esta nueva serie se titula Castlevania: Nocturne , y aunque Netflix compartió un tráiler teaser, no se conocen más detalles del proyecto, más allá de que los estudios encargados de las primeras cuatro temporadas retomarán el trabajo para esta continuación.

Aunque se anunció hace ya un par de semanas, Netflix compartió más detalles de Sonic Prime, la serie de animación en CGI del erizo azul. El proyecto está siendo desarrollado por los estudios de animación WildBrain y Man of Action Entertainment, y contará con 24 episodios. Todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero se espera que ocurra este mismo año. Netflix compartió un vistazo de la serie, en el que podemos ver a los personajes de Big the Cat y Froggy.