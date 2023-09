Netflix: primer vistazo a las series animadas de Tomb Raider, Devil May Cry y muchas más

Los fanáticos de Capcom no se quedaron atrás, ya que Netflix presentó un breve vistazo a la serie animada de Devil May Cry , protagonizada por el cazador de demonios Dante. La serie es obra de Adi Shankar, conocido por su trabajo en Castlevania: Nocturne , lo que aumenta las expectativas de una serie llena de acción y estilo. Aunque la fecha de lanzamiento aún se mantiene en la penumbra, los seguidores de la franquicia esperan con ansias el regreso de este personaje emblemático.

Ubisoft también hizo su entrada triunfal en el evento al anunciar la serie animada Capitán Laserhawk: A Blood Dragon Remix . Basada en el icónico DLC Blood Dragon de Far Cry 3 , la serie explorará un futuro cyberpunk híper violento y paródico. Los fanáticos podrán sumergirse en las aventuras de Dolph Laserhawk a partir del 19 de octubre, una fecha que seguramente está marcada en los calendarios de muchos.

Sonic Prime , basada en el legendario erizo de SEGA , también fue parte de la celebración. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de la tercera temporada, los fans fueron deleitados con un nuevo tráiler, y pueden disfrutar de las dos primeras temporadas en Netflix y esperar con entusiasmo las nuevas aventuras de Sonic y sus amigos.

El evento DROP 01 no se detuvo ahí, también se revelaron otros proyectos emocionantes, como Masters of the Universe: Revolution, Samurái de Ojos Azules y Scott Pilgrim da el salto, prometiendo una amplia gama de opciones para los amantes de las series animadas en Netflix.