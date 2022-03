Nintendo dejará de exportar a Rusia y también cerró la eShop, pero no por las razones que crees

Nintendo no se ha unido al movimiento casi global de cesar operaciones en Rusia, al contrario, aparentemente le ha dado muy igual, con la excepción de una donación de 200,000 dólares a las víctimas ucranianas. Las exportaciones de consolas y juegos de Nintendo no llegarán a Rusia por problemas logísticos.

Mientras las compañías en el mundo le dan la espalda a Rusia, como consecuencia de su comportamiento hostil hacia Ucrania, ahora tenemos la noticia de que Nintendo dejará de exportar sus productos al país ruso, al mismo tiempo que cierra la eShop ahí. Pero no es por lo que crees.

Mientras tanto, la eShop (la tienda digital de las consolas de Nintendo ) se encuentra en “mantenimiento”, cerrada temporalmente, de nuevo, no por las razones que crees. Nintendo no ha cerrado la eShop a modo de penalización para Rusia, sino que ha sido por culpa de un tercero que la eShop se ha visto obligada a cerrar.

Los múltiples problemas que esta problemática social acarrean incluyen también la imposibilidad de transportar mercancía, por lo que Rusia no estará recibiendo nada de Nintendo por la simple razón de que no pueden enviarlo. Sin embargo, el portavoz de Nintendo ha dejado muy en claro que los envíos se retomarán una vez “solucionado” el problema, y además, los productos de la compañía que ya estén en Rusia, se venderán con total normalidad.

Y es que, la empresa proveedora de pagos ha dejado de aceptar pagos en rublos, la moneda de Rusia, por lo que ya no se puede pagar en Rusia a través de la eShop, obligando a Nintendo a cerrarla temporalmente. Ha quedado muy claro que Nintendo no desea, de ninguna forma, penalizar a Rusia por el conflicto con Ucrania, y que, además, está en posición de hacer como si no pasara nada con tal de mantener la normalidad de su mercado en dicho país.