Nuevo relanzamiento para Nier Automata, la versión The End of YoRHa Edition llegará a Nintendo Switch en octubre

La historia postapocalíptica de la guerra entre humanos y androides, protagonizada por 2B, que desde entonces se convirtió en uno de los personajes femeninos más populares de la industria de los videojuegos, fue rápidamente calificada como una obra imperdible para los fanáticos de los RPG y los combates al estilo hack and slash .

Cuando NieR Automata se estrenó en 2017 para las consolas de PlayStation 4 , Xbox One y PC , ciertamente se convirtió en uno de los RPG más aclamados de aquel momento. Desarrollado por PlatinumGames , y bajo la dirección de Yoko Taro, el título recibió en su mayoría críticas muy positivas, que aplaudían tanto su historia como su jugabilidad y gráficos.

Posteriormente, fue lanzada una nueva edición del juego, en 2019, la cual se llamó NieR: Automata Game of the YoRHa Edition, que incluía el juego base, el único DLC que salió para el juego y un conjunto de accesorios. Esta edición también fue lanzada para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC, nuevamente dejando de lado un lanzamiento para Nintendo Switch.

Hasta ahora, pues Square Enix anunció una nueva edición del juego, que llevará por nombre NieR Automata The End of YoRHa Edition, que llegará exclusivamente para Nintendo Switch e incluirá el juego base, el DLC del que ya hablamos y un nuevo DLC que añade seis nuevos trajes y cuatro nuevos accesorios que pueden cambiar la apariencia de los personajes jugables.