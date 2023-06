Obsidian sorprende con gameplay de ‘Avowed’, con muchísimo de ‘Skyrim’ en sus venas

Obsidian Entertainment, creadores de títulos icónicos de RPG como Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords o Fallout: New Vegas, durante el Xbox Showcase 2023, finalmente han presentado un primer tráiler de gameplay de su próximo RPG de fantasía, Avowed, que ha recordado muchísimo a Elder Scrolls, por su estética, temática y un poco de su jugabilidad.

El título lleva cocinándose ya bastante tiempo, y finalmente se ha dejado ver en todo su esplendor. Avowed presenta un estilo de juego en primera persona, en el que podremos explorar libremente el mundo de Eora, que es también el mundo en el que se desarrolla otro juego de la empresa, Pillars of Eternity, mientras podemos usar distintos tipos de armas y hechizos para combatir.